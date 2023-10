« Six° » FLIP Fabrique & Jamie Adkins Le Colisée Roubaix, 3 avril 2024, Roubaix.

« Six° » FLIP Fabrique & Jamie Adkins Mercredi 3 avril 2024, 20h00 Le Colisée De 35 à 22 €

Cinq individus qui ne se connaissent pas reçoivent une mystérieuse invitation qui les conduit, un soir d’orage, dans une vieille bâtisse abandonnée au cœur de la forêt. Ces visiteurs découvriront alors que cette maison possède une âme bien à elle et qu’elle semble connaître les moindres facettes de leurs personnalités.

Le parcours de ces invités-circassiens sera peut-être rocambolesque, mais il sera aussi festif, coloré et synonyme de prouesses acrobatiques époustouflantes !

La genèse de ce spectacle repose sur la théorie selon laquelle il n’y aurait que six degrés de séparation entre chaque personne sur le globe.

Le mystère reste donc entier quant à l’identité du 6e invité…

Cette nouvelle création de la troupe québécoise, revisite les arts du cirque contemporain au rythme d’une bande originale endiablée et éclectique mêlant du funk, des titres du groupe alt-j ou encore de Leonard Cohen. L’association entre le maître de la comédie acrobatique Jamie Adkins et les prodiges de FLIP Fabrique promet déjà rires à profusion et regards ébahis au Colisée !

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE [{« type »: « link », « value »: « https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=51692585-1247-9F37-9230-1BB5C1928708 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 24 07 07 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coliseeroubaix.Com »}] Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T20:00:00+02:00 – 2024-04-03T21:10:00+02:00

2024-04-03T20:00:00+02:00 – 2024-04-03T21:10:00+02:00

Cirque près de Lille Places au meilleur tarif pour le cirque nouveau

Stéphane Bourgeois