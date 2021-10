LE CIRQUE D’AMÉLIE Prée-d’Anjou, 6 novembre 2021, Prée-d'Anjou.

Prée-d’Anjou Mayenne Prée-d’Anjou

4 4 EUR Au cimetière, Amélie est au pied de la tombe de son mari, Jean Jacques, mort sans être parvenu à réaliser son rêve, celui d’être clown. Dans l’allée voisine, Valentin est venu se recueillir sur la tombe de sa mère, Dolorès, avec laquelle il tenait un petit restaurant. La conversation s’engage.

Mais Amélie revient les pieds sur terre. Son mari n’est pas mort, elle n’était pas au cimetière, ce Valentin n’existe pas. Son rêve a pris fin.

La vie reprend son cours normal. Jean Jacques invite Amélie pour un dîner en tête à tête au restaurant. Celui-ci est tenu par un certain Valentin et une certaine Dolorès. Bizarre ! Seraient-ce ceux du cimetière ?

Amélie prend-elle son rêve pour la réalité et la réalité pour son rêve ? Sa vie est-elle rêvée ? Son rêve est-il vivable ? Mais alors, Jean Jacques est-il clown ou est-il mort ? Est-il clown pour de vrai, est-il mort pour de rire ? Tout s’emmêle et s’entremêle… Une chose est sûre pour Amélie… sa vie, c’est le cirque !

Pass sanitaire obligatoire, port du masque recommandé.

La Compagnie Paus’Théâtre vous présente Le Cirque d’Amélie, une comédie de Serge Travers à la salle des fêtes d’Ampoigné (commune de Prée d’Anjou)

