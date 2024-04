Le cinéma d’animation de Michel Ocelot Cité du Livre Aix-en-Provence, jeudi 23 mai 2024.

Le cinéma d’animation de Michel Ocelot Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Michel Ocelot, le créateur de Kirikou nous confiera les clefs de son univers cinématographique, offert à l’imagination des enfants et des adultes.

Qui n’a pas tremblé devant la sorcière Karaba, observé d’un œil médusé les baisers d’un prince et d’une princesse métamorphosés en animaux, ou suivi avec ravissement les aventures des deux frères de lait Azur et Asmar ? Ces images ont surgi du cerveau d’un homme, maître du cinéma français d’animation : Michel Ocelot. Mon rêve, dit ce dernier, est de ne pas avoir de patte et de ne pas être reconnaissable, mais je n’y suis pas arrivé. Il a beau avoir exploré, au long de sa carrière, de nombreux formats et différentes techniques, parmi lesquelles celle du papier découpé , certains éléments lui sont irrésistiblement associés : la beauté des personnages, l’émerveillement du conte, la qualité de la langue… Le père de Kirikou nous confiera les clefs de son univers, offert à l’imagination des enfants et des adultes.



Michel Ocelot a écrit et réalisé les films d’animations Kirikou (entre 1998 et 2012), qui l’ont fait connaître du grand public, ainsi que Princes et princesses (2000), Azur et Asmar (2006), Les Contes de la nuit (2011) ou Ivan Tsarevitch et la princesse changeante (2016). Entre autres récompenses, il a reçu en 2019 le César du meilleur film d’animation pour Dilili à Paris, ainsi qu’un Cristal d’honneur en 2022 lors du festival international du film d’animation d’Annecy. Son dernier film, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, date de 2022. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 18:00:00

fin : 2024-05-23 20:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@atelier-languefrancaise.fr

L’événement Le cinéma d’animation de Michel Ocelot Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence