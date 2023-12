ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR LE CARRE SEVIGNE Cesson Sevigne, 29 mai 2024, Cesson Sevigne.

La magnifique scénographie de Thomas Jolly (qui fera celle des J.O de Paris 2024) joue de la transparence et de l’illusion pour créer un univers où le merveilleux cohabite avec l’effrayant, où la farce côtoie la délicatesse. Avec une énergie rock et la minutie d’un artisan d’art, Arlequin poli par l’amour brille de force théâtrale, de beauté visuelle et d’atmosphère enchantée. Du théâtre festif et intelligent !

Tarif : 31.20 – 37.50 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:00

LE CARRE SEVIGNE 1 RUE DU BAC 35510 Cesson Sevigne