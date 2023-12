Ségal’Arts » Festival des Arts de la Rue et des Champs Le Bourg Prendeignes, 4 décembre 2023, Prendeignes.

Prendeignes,Lot

Prendeignes ouvre à nouveau son festival Ségal’Arts19ème édition… ! Pléthore de spectacles divers et éclectiques recréeront à n’en pas douter, l’alchimie des années précédentes avec la complicité des habitants. Du théâtre et de la musique pour nous faire voyager du haut du Ségala jusqu’à l’autre bout du monde ; voilà ce que propose cette année encore l’Association Le Pilou à découvrir sans modération.

Buvette et restauration sur place.

2024-07-26 fin : 2024-07-26 . EUR.

Le Bourg

Prendeignes 46270 Lot Occitanie



Prendeignes reopens its Ségal?Arts festival19th edition… ! A plethora of diverse and eclectic shows will undoubtedly recreate the alchemy of previous years, with the complicity of the locals. Theater and music to take us on a journey from the heights of Ségala to the other side of the world; that’s what the Association Le Pilou has in store for us again this year, to be discovered without moderation.

Refreshments and catering on site

Prendeignes acoge de nuevo su 19º festival Ségal?Arts… ¡! Una pléyade de espectáculos diversos y eclécticos recreará sin duda la alquimia de años anteriores, con la complicidad de los lugareños. Teatro y música para llevarnos de viaje desde la cima del Ségala hasta el otro lado del mundo; eso es lo que la Asociación Le Pilou nos tiene reservado un año más, para descubrir sin moderación.

Refrescos y comida in situ

Prendeignes öffnet wieder sein Festival Ségal?Arts19. Ausgabe… ! Eine Fülle von verschiedenen und eklektischen Darbietungen wird zweifellos die Alchemie der vergangenen Jahre mit der Unterstützung der Einwohner wiederherstellen. Theater und Musik, die uns von der Höhe des Ségala bis ans andere Ende der Welt reisen lassen; das ist es, was der Verein Le Pilou auch dieses Jahr wieder anbietet und was es ohne Mäßigung zu entdecken gilt.

Getränke und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Figeac