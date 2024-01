Café de l’espace – Atelier bombes de graines Le Bourg Flayat, mercredi 27 mars 2024.

Flayat Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:30:00

fin : 2024-03-27

ATELIER BOMBES DE GRAINES

Viens apprendre à fabriquer des bombes de graines et les semer dans Flayat!

C’est l’occasion d’en apprendre plus sur les graines et leurs modes de dissémination en collectif dans une ambiance joyeuse avec Elena!

à partir de 3 ans, sur réservations!

EUR.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



