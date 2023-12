Nocturne en forêt de Retz Le Bois Hariez Haramont Catégories d’Évènement: Aisne

Haramont Nocturne en forêt de Retz Le Bois Hariez Haramont, 3 août 2024, Haramont. Haramont Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 16:00:00

fin : 2024-08-03 23:00:00 . Fin d’après-midi et soirée autour de la Maison du Bois Hariez sur la route du Faîte :

Balade de jour

Brochettes-partie à partir de 19h

Ronde de nuit dès 22h. 0 .

Le Bois Hariez

Haramont 02600 Aisne Hauts-de-France

