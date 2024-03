LE BLIND TEST DES 3T GRAND THEATRE 3T Toulouse, mardi 9 juillet 2024.

Avec Les Clotildes et Elodie Menadier. Animé par Bruno Aguiar. Mise en scène Gérard Pinter. Lumières Théodore Hugo et Laurent Alvarez. Une création de Valentine Pey et Célia Thomassin.Le sujet:Quand la team 3T décide d’organiser un Blindtest, elle voit les choses en grand, ça ne pouvait pas être autrement ! Musique en live, épreuves insolites, chansons à l’envers, sketch interactif, bonus vitesse, surprises pour les vainqueurs… bref un véritable SHOW !! Préparez-vous à ne plus maîtriser vos élans !

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-07-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31