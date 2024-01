CLEA VINCENT Le Bataclan Paris, mercredi 29 mai 2024.

Depuis plus de 10 ans, la pop scintillante de Cléa Vincent se distille sans prendre de rides, des piano-bars où elle commence à se produire jusqu’aux tournées aux quatre coins du globe. Revenue de sa parenthèse tropicale (les EPs Tropi-cléa), elle amorce son retour pop avec son troisième album Advitam Æternamour, réalisé à 4 mains avec son complice Raphaël Léger, mixé par Alf (Flavien Berger, Bonnie Banane, Phoenix…). Disque solaire et réparateur, Cléa y développe une palette sonore riche autour du thème amoureux : rupture, amour naissant, amour maternel, amour de soi…Elle se produira sur la scène du Bataclan le 29 mai 2024 pour un concert d’exception : interprétant les premiers titres qui ont fait son succès comme Jmy attendais pas ou Nuit sans sommeil , jusqu’aux morceaux de son dernier album, l’artiste et son groupe vous feront vivre une soirée inoubliable, sous le signe de l’amour advitam æternam.

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75