21 VOIX – ROAD TO BATACLAN Le Bataclan Paris, 16 mai 2024, Paris.

21 Voix – Road to BataclanDepuis 3 ans, la communauté 21 Jump Click nous a bluffé en créant des évènements autour de la musique. Autant de talents et d’émotions qui nous ont donné envie de construire toujours plus avec vous.C’est pour ça qu’aujourd’hui nous allons plus loin, et nous lançons un grand tremplin musical ouvert à toutes et tous.21 artistes seront sélectionnés pour les auditions de décembre à avril. Suite à vos votes, 5 artistes sortiront de cette phase et rejoindrons la grande finale, au Bataclan, le jeudi 16 mai 2024, pour un concert exclusif !Avec évidemment quelques surprises, et au cours duquel les 5 finalistes se produiront sur scène, et c’est toujours vous qui élirez le grand vainqueur.

Tarif : 29.70 – 39.60 euros.

Début : 2024-05-16 à 19:00

Réservez votre billet ici

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75