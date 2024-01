STARDEW VALLEY Le Bataclan Paris, vendredi 3 mai 2024.

Stardew Valley: Festival of SeasonsPour la première fois en France, dans le cadre de la tournée mondiale, le concert officiel du jeu vidéo Stardew Valley arrive pour une date exceptionnelle au Bataclan de Paris !Stardew Valley: Festival of Seasons permet la redécouverte de la musique du jeu culte par le biais d’un orchestre de musique de chambre, composé d’interprètes de grand talent. Le concert est constitué de plusieurs parties, chacune représentant l’une des quatre saisons. Les compositions du jeu pour l’Été, l’Automne, l’Hiver et le Printemps auront une place centrale, et d’autres thèmes mémorables associés aux lieux, festivals et villageois seront également au programme.Les fans pourront ainsi profiter de musiques comme Dance of the Moonlight Jellies et Stardew Valley Overture, ainsi que de nombreuses autres surprises. Chaque morceau de ce concert a été soigneusement sélectionné par le créateur du jeu, ConcernedApe aka Eric Barone, avec des arrangements menés par des experts en direction d’orchestre, incluant par la star montante Thanapol Setabrahmana, et la chef internationalement reconnue Sarah-Grace Williams.« Ça été incroyable de voir les réactions suite à l’annonce de Festival of Seasons. Cela témoigne de la passion sidérante de la communauté Stardew, et je suis très heureux que plus de personnes puissent désormais vivre cette musique à travers une interprétation live. » ? Eric Barone, compositeur et créateur de Stardew Valley

Tarif : 34.90 – 69.90 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:00

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75