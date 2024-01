AUGUST BURNS RED Le Bataclan Paris, 4 avril 2024, Paris.

August Burns Red est probablement le seul groupe de métal jamais décrit comme étant « emphatiquement exaltant » (Kerrang!). C’est la preuve de la capacité du groupe à se reconnaître et à se connecter au mélange de détresse et d’espoir trouvé chez leur public et en eux-mêmes. En tant que collectif acharné avec une formation étonnamment stable pour la majeure partie de leur carrière, August Burns Red met chaque partie d’eux dans leur musique. Le chaos maîtrisé, atmosphérique, riche en riffs et agressif, rempli de signatures rythmiques et de tempos changeants, nous livre une émotion pleine de confessions, introspective et authentique. Des chansons comme « White Washed », « Marianas Trench », « Invisible Enemy » et « Paramount » sont des hymnes indéniables.Après avoir tourné avec Lamb of God, Killswitch Engage, Parkway Drive, et Bring Me the Horizon, ils ont participé à plusieurs grands festivals internationaux de hard rock (Rock Am Ring, Download, Aftershock, etc), et ont été présents à la tournée Vans Warped Tour dans le monde entier pour montrer leur pouvoir scénique.Leurs tournées massives célébrant les 10 ans des albums « Constellations » et « Leveler » ont démontré la pertinence durable du groupe, après près de 20 ans de carrière légendaire. « Guardians » sorti en 2020, s’est placé en première place des classements Billboard Hard Music, Rock Albums et Vinyl Albums.Première partie: Dying Wish

Tarif : 34.50 – 34.50 euros.

Début : 2024-04-04 à 19:00

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75