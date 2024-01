6LACK Le Bataclan Paris, 23 février 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 27 avril 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 28 avril à 10h.OBTENTION DES BILLETS Les billets pour cet évènement seront disponibles par internet uniquement et seront limités à 4 billets par acheteur.Les billets ne seront disponibles qu’au format m-ticket (aucun envoi postal, ni retrait magasin). Les billets m-ticket définitifs pourront être téléchargés depuis votre compte client une semaine avant le concert. Vous recevrez un mail d’information dès que votre commande pourra être téléchargée. Les contremarques émises à l’issue de votre commande ne permettent pas l’entrée à l’événement. Vous devrez impérativement télécharger les m-tickets définitifs quelques jours avant l’événementGETTING TICKETSTickets for this event will be available online only and will be limited to 4 tickets per buyer.Tickets will only be available in an m-ticket format (no postage or store pick-up). Final m-tickets can be downloaded from your customer account a week before the concert. You will receive an information email as soon as your order can be downloaded. The countermarks issued at the end of your order do not allow an entry to the event.You must download the final m-tickets a few days before the event.

Tarif : 35.10 – 35.10 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:00

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75