LBN en Fête// Cie Barolosolo Vallon-sur-Gée, dimanche 26 mai 2024.

LBN en Fête// Cie Barolosolo Vallon-sur-Gée Sarthe

Venez profiter en famille du spectacle de clôture de la saison culturelle LBN ‘Haute Heure’

Bienvenue mesdames mesdemoiselles messieurs, venus de bien plus loin que Bornéo, de bien plus haut que le Kilimandjaro, El Circo Barolo !!

Comme sorti des eaux ou plutôt des O , la cie Barolosolo invente ce spectacle fortement inspiré de l’univers du cirque de Calder, et vous présente des personnages hauts en couleurs, avec vraiment tous les ingrédients pour faire un grand moment de cirque. Il y aura donc bien sûr son chapiteau et ses garçons de pistes, son Monsieur Loyal, ses acrobates, sa femme forte, ses animaux sauvages, son homme-orchestre et même son entre-acte plein de popcorns !!! Alors laissez-vous emmener dans cet univers drôle et décalé, saugrenu et dérangé, burlesque, poétique et allumé…

Présence des élèves de l’EEA en 1ère partie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26 16:30:00

Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire culture@cc-lbn.fr

L’événement LBN en Fête// Cie Barolosolo Vallon-sur-Gée a été mis à jour le 2024-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire