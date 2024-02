L’autre sens Festival Pistes et platines Orbey, vendredi 9 août 2024.

L’autre sens Festival Pistes et platines Orbey Haut-Rhin

Musique, DJ’s, neige et fun, voici le programme!

Au programme ? Des Dj’s live, du vin chaud, du jus de pomme chaud et des crêpes faîtes avec amour !

Le tout en extérieur pour profiter du grand air et de la neige !

Donc à vos skis, raquettes, boule de neige, mettez des habits chauds, prévoyez vos lunettes de soleil et un max de bonne humeur !

Une cagnotte sur place si vous souhaitez faire un don ou mettre un message d’amour pour soutenir l’association et les événements qu’ils mettrons en place.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 10:00:00

fin : 2024-08-11 23:59:00

Le Blancrupt

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est association.lautresens@gmail.com

L’événement L’autre sens Festival Pistes et platines Orbey a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg