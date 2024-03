LAURENT GERRA JURAPARC Montmorot, vendredi 22 novembre 2024.

Pour la première édition des Nuits Jurassiennes, nous sommes heureux d’accueillir le tout nouveau spectacle deLAURENT GERRA : « Laurent Gerra se met à table ! »Au parc des expositions Juraparc à Lons-le-Saunier le 22 novembre 2024 à 20 h 30Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons …Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts : politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà !Avec son talent inégalé d’imitateur et sa plume acérée, Laurent Gerra nous promet une soirée mémorable avec des sketchs inédits ou réactualisés.Ne manquez surtout pas l’occasion de vivre ce moment plein d’humour !

Tarif : 59.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-11-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

JURAPARC Rue du 19 Mars 1962 39570 Montmorot 39