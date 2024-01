L’Atelier d’Offard : le papier peint à l’honneur, un savoir faire unique Bibliothèque Forney Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Rencontre organisée par la bibliothèque Forney dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art

Fondée par François-Xavier Richard en 1999, la manufacture

d’Offard fabrique ou recrée des papiers-peints sur mesure selon les procédés

anciens d’impressions à la planche gravée à la main. L’Atelier D’Offard, après plusieurs

années de recherche, a notamment mis au point le carton-pierre, autrefois

destiné aux décors en relief. Voilà un métier d’art que cet atelier a magnifiquement

sorti de l’oubli, alliant reconstitution de modèles pour les monuments

historiques et création avec des designers et des artistes pour des commandes

d’ensembles décoratifs dans les maisons de parfums et de joaillerie ou les

restaurants par exemple.

Découvrons avec François-Xavier

Richard les techniques du papier peint à la planche et comment ce

savoir-faire d’exception se perpétue grâce à ses connaissances et à sa

créativité.

François-Xavier Richard, ennoblisseur de papiers, ancien

étudiant de l’école des Beaux-Arts d’Angers, peintres, sculpteur, graveur et

créateur de décors, s’est formé dans l’une des dernières manufactures

d’impressions de papiers peints chez Mauny, avant de fonder son entreprise reconnue

pour l’excellence de ses réalisations artistiques et labellisée Entreprise du

patrimoine vivant. Il a reçu de nombreux prix et est, en 2023, lauréat national

du concours des Ateliers d’art de France dans la catégorie Patrimoine. En créant le premier et

unique atelier de papier peint sur mesure, il contribue effectivement au

renouveau d’un artisanat d’art négligé depuis le milieu du XXème siècle et

explore toujours de nouvelles voies de développement.

La

bibliothèque Forney détient la troisième collection de France avec près de 10

000 papiers-peints qui reflètent tous

les styles de l’histoire du papier-peint du XVIII° s à nos jours, des panoramiques anciens au style

psychédélique des années 70, en passant par l’Art nouveau et l’Art déco.

sur inscription, à partir du 12 mars, à : bibliotheque.forney@paris.fr

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

©Plumecocq papier peint Atelier d’Offard, 2023