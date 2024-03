L’Atelier des artistes Les parents viennent de Mars les enfants…du MC DO Saint-Mexant, jeudi 25 avril 2024.

Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille !

On adore nos enfants mais parfois haaaaa …

On adore nos parents mais parfois haaaaa …

Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels que partagent une mère et ses enfants. En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée bébé, enfance, adolescence. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 21:00:00

fin : 2024-04-27

2 Rue des écoles

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

