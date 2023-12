Concert Mouvementé L’ASTRAL Montgeron, 10 avril 2024 13:30, Montgeron.

Par le duo Moabi

A partir de 8 ans

Les harmonies à deux voix résonnent comme une évidence et sont portées par la danse qui donne corps et vie à des chansons douces et intimistes. Dans l’intimité et la douceur, le corps fait résonner les mots, les expériences de vie, les bosses et les fossés que la vie nous présente pour évoluer. Avec Moabi, on prend les mots en pleine face et les mélodies en plein coeur.

Les chansons traitent de différents sujets : la séparation, la différence et le lien entre les générations, l’ennui, la place que l’on occupe dans ce monde, la vie d’un enfant des quartiers, le courage et la patience attenants à tous choix de vie.

Le duo se questionne sur l’avenir de la planète, des générations futures, notre propre avenir, l’impact de nos choix, notre responsabilité. Portés par la voix et le corps, ils souhaitent faire résonner leur texte à travers la création artistique.

