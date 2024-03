L’artiste, de l’atelier au plein air Musée de l’échevinage Saintes, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T16:00:00+02:00

Explorez les collections du musée des Beaux-Arts de Saintes et voyagez aux côtés des artistes exposés.

Musée de l’échevinage 29 ter rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes, Nouvelle-Aquitaine, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 93 52 39 http://www.ville-saintes.fr Cet ancien Hôtel de Ville de Saintes du XVIIIe siècle abrite depuis 1978 des collections de peintures, sculptures et céramiques, datées du XVe au XXe siècles.

Des scènes de guerre aux évocations religieuses, des paysages flamands au littoral atlantique, d’une jeune fille à la rose aux porcelaines de Chine, les collections traversent les époques et les pays du monde entier, et emmènent le visiteur au cœur de l’histoire de l’art.

Les enfants peuvent s’approprier les lieux grâce à des livrets de visite disponibles à l’accueil et des jeux mis à leur disposition à chaque étage.

Une boutique à l’accueil du musée vous permettra de conserver un souvenir de votre visite.

Dans la cour, la boutique – restaurant La Musardière vous accueillera pour une pause gourmande.

© Ville de Saintes