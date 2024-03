L’artisan des mots Pey, jeudi 4 juillet 2024.

L’artisan des mots Pey Landes

Restitution de l’atelier d’écriture proposé par Olivier Daguerre .

Les Artisans des mots viennent vous livrer en musique, les textes originaux et sensibles écrits dans le cadre des ateliers d’écriture menés par l’auteur, compositeur et interprète Olivier Daguerre.

Restitution de l’atelier d’écriture proposé par Olivier Daguerre .

Les Artisans des mots viennent vous livrer en musique, les textes originaux et sensibles écrits dans le cadre des ateliers d’écriture menés par l’auteur, compositeur et interprète Olivier Daguerre. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 20:30:00

fin : 2024-07-04 22:30:00

Salle polyvalente de Pey

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine christellerispal@gmail.com

L’événement L’artisan des mots Pey a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans