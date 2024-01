MARION MEZADORIAN L’ARTEA DE CARNOUX Carnoux En Provence, vendredi 11 octobre 2024.

MARION MEZADORIAN DANS « CRAQUAGE » Dans son premier spectacle « Pépites », Marion Mezadorian nous a régalé par ses talents de comédienne en interprétant à merveille les personnages drôleset touchants qui ont croisé sa route.Elle revient avec un nouveau spectacle, encore une fois rempli d’humour et d’émotion avec cette fois une série de personnage en plein « craquage ». La boulangère qui perd le contrôle avec une cliente impolie, Sandrine de la compta qui hurle sur son patron alors qu’elle était « si douce » ou encore Georges qui à chaque rendez-vous de famille est exaspéré par le comportement de son oncle…On le sait très bien, ça pourrait arriver à chacun d’entre nous, si cela n’a pas déjà été le cas… Mais avouons-le, c’est tellement plus jubilatoire quand ça arrive aux autres !——————————————De et avec : Marion MezadorianMise en scène : Mikaël ChirinianMarion Mezadorian vue par les médias :« Drôle et touchante » L’EXPRESS« Une pépite à découvrir d’urgence » KONBINI« Elle décroche la palme du rire tendre, loin des règles du stand-up ordinaire »FEMME ACTUELLE« Beaucoup de talent » FIGARO.FR« Pétillante et pleine d’originalité. La véritable pépite de l’humour, c’est elle ! »FRANCE 2

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-10-11 à 20:30

L’ARTEA DE CARNOUX AV. CARDINAL DE LAVIGERIE 13470 Carnoux En Provence 13