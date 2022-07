L’art et la Manière en Matheysine – stage 1 Villard-Saint-Christophe Villard-Saint-Christophe Catégories d’évènement: Isère

Villard-Saint-Christophe

L’art et la Manière en Matheysine – stage 1 Villard-Saint-Christophe, 11 juillet 2022, Villard-Saint-Christophe. L’art et la Manière en Matheysine – stage 1

Route de Vaugelas Salle associative Villard-Saint-Christophe Isère Matheysine Tourisme Salle associative Route de Vaugelas

2022-07-11 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-14 12:30:00 12:30:00

Salle associative Route de Vaugelas

Villard-Saint-Christophe

Isère Villard-Saint-Christophe David Rebaud, illustrateur, vous propose de prendre le temps de poser votre regard sur le paysage, pinceau et papier en main.

Chacun pourra, à son niveau, prendre le temps de capter des lignes, des couleurs, des lumières. frederique.r@mediarts38.fr +33 4 76 44 28 79 http://mediarts38.fr/lartetlamaniere/ Salle associative Route de Vaugelas Villard-Saint-Christophe

dernière mise à jour : 2022-07-01 par Matheysine Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villard-Saint-Christophe Autres Lieu Villard-Saint-Christophe Adresse Villard-Saint-Christophe Isère Matheysine Tourisme Salle associative Route de Vaugelas Ville Villard-Saint-Christophe lieuville Salle associative Route de Vaugelas Villard-Saint-Christophe Departement Isère

Villard-Saint-Christophe Villard-Saint-Christophe Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villard-saint-christophe/

L’art et la Manière en Matheysine – stage 1 Villard-Saint-Christophe 2022-07-11 was last modified: by L’art et la Manière en Matheysine – stage 1 Villard-Saint-Christophe Villard-Saint-Christophe 11 juillet 2022 Route de Vaugelas Salle associative Villard-Saint-Christophe Isère Matheysine Tourisme

Villard-Saint-Christophe Isère