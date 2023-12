Spectacle « Reface » par le Collectif Les Idoles à l’Arsénic L’Arsénic Gindou, 1 décembre 2023, Gindou.

Gindou,Lot

Dans le cadre du dispositif national Danse en Territoires, en partenariat avec La Place de la Danse, CDCN de Toulouse Occitanie, l’Arsénic accueille le duo captivant de Chandra Grangean et Lise Messina pour le spectacle « Reface », dans lequel une chorégraphie de visages et de postures transforme les identités des deux performeuses, rendant manifeste la complexité de ce que l’on est.

Un rendez-vous où la danse devient le miroir de la diversité humaine..

2024-01-27 20:30:00 fin : 2024-01-27 . 10 EUR.

L’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie



As part of the national Danse en Territoires program, in partnership with La Place de la Danse, CDCN de Toulouse Occitanie, Arsénic welcomes the captivating duo of Chandra Grangean and Lise Messina for their show « Reface », in which a choreography of faces and postures transforms the identities of the two performers, making manifest the complexity of who we are.

A rendez-vous where dance becomes the mirror of human diversity.

En el marco del programa nacional Danse en Territoires, en colaboración con La Place de la Danse, CDCN de Toulouse Occitanie, el Arsénic acoge al cautivador dúo formado por Chandra Grangean y Lise Messina para su espectáculo « Reface », en el que una coreografía de rostros y posturas transforma las identidades de las dos intérpretes, poniendo de manifiesto la complejidad de lo que somos.

Un espectáculo en el que la danza se convierte en el espejo de la diversidad humana.

Im Rahmen des nationalen Programms Danse en Territoires und in Zusammenarbeit mit La Place de la Danse, CDCN de Toulouse Occitanie, empfängt das Arsénic das fesselnde Duo Chandra Grangean und Lise Messina für das Stück « Reface », in dem eine Choreografie von Gesichtern und Körperhaltungen die Identitäten der beiden Performerinnen verwandelt und die Komplexität dessen, was man ist, deutlich macht.

Ein Treffen, bei dem der Tanz zum Spiegel der menschlichen Vielfalt wird.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cazals-Salviac