Séance mensuelle de cinéma à l’Arsénic L’Arsénic Gindou, 13 octobre 2023, Gindou.

Gindou,Lot

Tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, Gindou Cinéma, en collaboration avec Ciné Lot, vous propose une séance de cinéma à l’Arsénic de Gindou.

Cette séance sera soit en lien avec la programmation de la Saison Culturelle, en lien avec des événements nationaux ou régionaux ou sans autre lien que des films que nous souhaitons soutenir et que nous aurions aimé programmer au festival sans y parvenir.

Retrouvez-nous à l’Arsénic, pour prolonger le festival toute l’année !

Pour la première séance de reprise des projections, célébrons le Cinéma d’animation (en lien avec la Fête du cinéma d’animation) !.

2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 . 3 EUR.

L’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie



Every second Friday of the month, Gindou Cinéma, in collaboration with Ciné Lot, offers you a film screening at the Arsénic in Gindou.

These screenings are either linked to the Cultural Season program, to national or regional events, or to films we’d like to support and which we’d like to have programmed at the festival but can’t.

Join us at the Arsénic to extend the festival all year round!

For the first screening to resume, let?s celebrate animated cinema (in conjunction with the Fête du cinéma d?animation)!

Cada segundo viernes de mes, Gindou Cinéma, en colaboración con Ciné Lot, le propone una proyección en el Arsénic de Gindou.

Esta proyección estará vinculada a la programación de la Temporada Cultural, a eventos nacionales o regionales, o a películas que nos gustaría apoyar y que nos hubiera gustado proyectar en el festival pero no hemos podido.

Venga a vernos al Arsénic, ¡para que el festival siga funcionando todo el año!

En la primera proyección de la reanudación, ¡celebremos el cine de animación (junto con la Fête du cinéma d’animation)!

An jedem zweiten Freitag im Monat bietet Ihnen Gindou Cinéma in Zusammenarbeit mit Ciné Lot eine Filmvorführung im Arsénic in Gindou an.

Diese Vorstellung steht entweder im Zusammenhang mit dem Programm der Kultursaison, im Zusammenhang mit nationalen oder regionalen Veranstaltungen oder hat keinen anderen Bezug als Filme, die wir unterstützen möchten und die wir gerne auf dem Festival gezeigt hätten, es aber nicht geschafft haben.

Besuchen Sie uns im Arsénic, um das Festival das ganze Jahr über zu verlängern!

In der ersten Sitzung nach der Wiederaufnahme der Filmvorführungen feiern wir den Animationsfilm (in Verbindung mit der Fête du cinéma d’animation)!

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cazals-Salviac