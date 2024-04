L’Arnaque TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 24 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-24 20:30 – 21:45

Gratuit : non 10 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Concert. Après des années de collaboration dans L’Arnaque et pour atteindre la notoriété qu’ils méritent, Albert Redford et Léopold Newman ont bien compris qu’il leur fallait quelque chose de plus. Ils ont donc créé la machine à entuber : un appareil capable de transformer leurs chansons en tubes. Pour fêter les 6 mois de leur sortie d’album, ils ne pouvaient pas se contenter de leur machine. Ils ont donc fait appel à quelques complices musiciens pour monter le carnaval de l’Arnaque. Une programmation festive dans le cadre de la « Fête de Lait de Mai » organisée dans le quartier des Olivettes. Avec Albert Redford et Léopold NewmanDurée : 1h15

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/