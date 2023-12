PARADES/DIANE SEGARD L’ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu, 25 mai 2024, Cornebarrieu.

Comment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ? Quand on flippe à mort quoi…En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous.Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène.A partir de 12 ans

Tarif : 27.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

L’ARIA DE CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 31700 Cornebarrieu