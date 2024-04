L’Annexe fête ses 10 ans 36 rue du Port Tréhiguier Penestin, vendredi 21 juin 2024.

L’Annexe fête ses 10 ans Venez fêter les 10 ans de l’Annexe, avec de la bonne ambiance et des concerts à gogo !!! Vendredi 21 juin, 17h00 36 rue du Port Tréhiguier Public

Début : 2024-06-21T17:00:00+02:00 – 2024-06-22T03:00:00+02:00

Venez fêter les 10 ans de l’Annexe, avec de la bonne ambiance et des concerts à gogo !!!

36 rue du Port Tréhiguier Café l'Annexe 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire

