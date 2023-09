RESTER RIVAGE – CIE HEJ HEJ TAK Langogne, 27 avril 2024, Langogne.

Langogne,Lozère

Une création théâtrale, presque documentaire autour du village englouti de Naussac, en Lozère et des vivant·e·s qui y sont lié·e·s.

La compagnie Hej Hej Tak a réalisé plusieurs temps de résidence en 2022 autour de Naussac, pour rencontrer celles et ….

2024-04-27

Langogne 48300 Lozère Occitanie



A theatrical, almost documentary creation about the sunken village of Naussac, in Lozère, and the people who live there.

The Hej Hej Tak company carried out several residencies in 2022 around Naussac, to meet the people who live …

Una creación teatral, casi documental, sobre el pueblo hundido de Naussac, en Lozère, y sus habitantes.

La compañía Hej Hej Tak pasó varios periodos de residencia en los alrededores de Naussac en 2022, conociendo a los hombres y mujeres…

Eine theatralische, fast dokumentarische Kreation über das versunkene Dorf Naussac in der Lozère und die Lebenden, die damit verbunden sind.

Das Ensemble Hej Hej Tak hat im Jahr 2022 mehrere Aufenthalte in der Umgebung von Naussac absolviert, um die Menschen zu treffen, die …

