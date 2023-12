MIREILLE MATHIEU L’AMPHITHEATRE Lyon, 15 novembre 2025, Lyon.

En 1965, au Jeu de la Chance, célèbre télé crochet, le public découvre et plébiscite Mireille Mathieu, s’en suit une ascension fulgurante et Mireille devient une icône incontournable de la chanson française.Avec 200 millions de disques vendus dans le monde, Mireille fête en chansons ses 60 ans d’une vie d’amour avec le public Un véritable conte de fée pour une carrière et une voix uniques.

Tarif : 43.00 – 133.00 euros.

Début : 2025-11-15 à 20:30

L’AMPHITHEATRE 10 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 Lyon