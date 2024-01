CELTIC LEGENDS L’AMPHITHEATRE Lyon, samedi 22 mars 2025.

CELTIC LEGENDS – THE LIFE IN GREEN TOUR 2025Salle PLEYEL à PARIS du 13 au 16 mars 2025 et en tournée dans toute la France !CELTIC LEGENDS fait son grand retour avec un tout nouveau spectacle, plongeant au cœur de la tradition et de la puissance indomptable de l’île d’Émeraude ! Que vous soyez amateur de danse, de musique ou simplement à la recherche d’une soirée inoubliable, plongez dans l’univers magique de la danse irlandaise avec CELTIC LEGENDS. Célébrez l’héritage vivant de l’Irlande avec une troupe de danseurs, musiciens et chanteurs qui transmettent leur passion et la beauté de la culture celte !Deux heures de chorégraphies élaborées par la talentueuse Jacintha Sharpe. Ces danses captivantes prennent vie au rythme envoûtant de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens exceptionnels. Laissez-vous emporter par ce show 100% LIVE au son du Uilleann-pipes, du penny whisle, du fiddle, du bodhran et de la guitare sous la direction musicale de Sean Mc Carthy. Tournée du 25 février au 18 avril 2025Réservation PMR – Infos & Contact : 07 49 25 69 39 – billetterie@ornitho-prod.com

Tarif : 39.00 – 55.00 euros.

Début : 2025-03-22 à 15:00

L’AMPHITHEATRE 10 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 Lyon 69