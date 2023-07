L’amour vainqueur Théâtre du Châtelet Paris, 8 juin 2024, Paris.

Du samedi 08 juin 2024 au jeudi 13 juin 2024 :

mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h15

dimanche

de 15h00 à 16h15

mardi, samedi

de 19h00 à 20h15

.Tout public. payant

Tarifs : 35€

Comment se construire un destin dans un monde violent ? À hauteur d’enfant, Olivier Py compose une opérette adaptée d’un conte des frères Grimm. A l’aide d’alexandrins, il insuffle poésie et lyrisme à son opérette.

Une jeune femme n’a pas le droit d’épouser l’homme qu’elle aime. Pour des raisons politiques, elle est ainsi retenue enfermée, punie de cet amour. Sept ans plus tard, elle sort de sa prison et découvre un monde dévasté par la guerre. Elle ne reconnaît rien de ce qu’elle a connu. Il n’y a plus de fleurs ni d’abeilles… plus rien. Elle erre dans les ruines à la recherche de son amour. Pour le retrouver, elle se travestit en soldat.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Contact : https://www.chatelet.com/ +33140282840 relations-publiques@chatelet.com https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.chatelet.com/programmation/2023-2024/lamour-vainqueur/

Christophe Raynaud de Lage