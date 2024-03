Laissez nous danser ! Théâtre du Châtelet Paris, vendredi 6 septembre 2024.

Du vendredi 06 septembre 2024 au dimanche 08 septembre 2024 :

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, venez découvrir un spectacle inédit qui réunira plus de 300 participants sur la scène du Châtelet pour la clôture des Jeux Paralympiques.

Au printemps 2024, Paris va vivre au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle et foisonnante, à destination de toutes et tous, que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. À partir d’avril, les artistes investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires. Au-delà de ces grands événements fédérateurs, la Ville de Paris installera, pendant tout l’été et dans chaque arrondissement, des sites de festivités, qui accueilleront de nombreuses manifestations culturelles, pour faire vibrer les Parisiennes et les Parisiens, tout comme les visiteurs du monde entier, au rythme des Jeux.

À l’occasion de la clôture des Jeux Paralympiques, le metteur en scène Jean-Philippe Delavault et le CRR de Paris proposeront un spectacle inédit qui réunira sur la scène du théâtre du Châtelet près de 300 participants amateurs et professionnels : orchestre symphonique, chanteurs, chœurs, maitrise, danseurs, athlètes, circassiens et comédiens. Ce projet de création est également un projet d’éducation artistique et culturelle ambitieux visant à développer au sein du CRR et des conservatoires de la Ville de Paris de nouvelles pratiques d’enseignements artistiques spécialisés afin d’accueillir des talents artistiques porteurs de handicap.

