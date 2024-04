L’AGORA FAIT SA TOILE Le Crès, vendredi 19 avril 2024.

L’AGORA FAIT SA TOILE Le Crès Hérault

Deux films, deux séances, deux publics.

Deux films, deux séances, deux publics.

►18h30 Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci (1h37 / Aventure, Animation, Famille)

De Jim Capobianco, Pierre-Luc Granjon / Par Jim Capobianco / Avec André Dussollier, Stephen Fry, Marion Cotillard

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

► 20h30 Une vie (1h 49 / Biopic, Drame)

De James Hawes / Par Lucinda Coxon, Nick Drake / Avec Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter

Prague, 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un banquier londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d’enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Au péril de sa vie, Nicholas Winton va organiser des convois vers l’Angleterre, où 669 enfants juifs trouveront refuge.

Cette histoire vraie, restée méconnue pendant des décennies, est dévoilée au monde entier lorsqu’en 1988, une émission britannique invite Nicholas à témoigner. Celui-ci ne se doute pas que dans le public se trouvent les enfants désormais adultes qui ont survécu grâce à lui…

Règlement sur place / Pas de réservation

Tarif unique 5€ (chèque ou espèce uniquement)

Ouverture de la salle à partir de 15′ avant jusqu’au début de la séance 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19 23:00:00

Voie Domitienne

Le Crès 34920 Hérault Occitanie

L’événement L’AGORA FAIT SA TOILE Le Crès a été mis à jour le 2024-04-02 par OT MONTPELLIER