Les papillons de nuit au lac Lac de la Prade Bazas, 5 juillet 2024, Bazas.

Bazas,Gironde

Après un atelier artistique riche en échanges, un repas tiré du sac sera partagé et nous attendrons la tombée de la nuit pour découvrir le monde fascinant des papillons de nuit ….

2024-07-05 fin : 2024-07-05 22:00:00. EUR.

Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After an artistic workshop rich in exchanges, we’ll share a packed lunch and wait for nightfall to discover the fascinating world of moths…

Tras un taller artístico muy interactivo, compartiremos un almuerzo para llevar y esperaremos a que anochezca para descubrir el fascinante mundo de las polillas …

Nach einem künstlerischen Workshop, der reich an Austausch ist, wird eine Mahlzeit aus dem Rucksack geteilt und wir warten auf den Einbruch der Nacht, um die faszinierende Welt der Nachtfalter zu entdecken …

Mise à jour le 2023-10-19 par OT du Bazadais