La vigne et ses outils anciens présentés par François, Greeter Lahosse, vendredi 19 juillet 2024.

La vigne et ses outils anciens présentés par François, Greeter Lahosse Landes

Je suis agriculteur et viticulteur. Je vous raconterai l’époque où nous avions une ferme avec des vaches laitières, des bœufs… Nous nous baladerons dans ma vigne qui a plus de 100 ans et je vous expliquerai comment on la travaille tout en vous montrant de vieux outils. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 15:00:00

fin : 2024-07-19 16:30:00

111 Chemin de Garnuy

Lahosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

