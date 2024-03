La vie quotidienne au Moyen-Age Château de Ranrouët Herbignac, mercredi 10 juillet 2024.

La vie quotidienne au Moyen-Age À travers une visite – conférence ludique et interactive, découvrez le quotidien du seigneur de Ranrouët. Du lever au coucher, vivez le déroulement d’une journée au château. Se lavait-on au Moyen … 10 juillet – 21 août, tous les mercredis Château de Ranrouët Billet: 5

Début : 2024-07-10T16:00:00+02:00 – 2024-07-10T17:15:00+02:00

Fin : 2024-08-21T16:00:00+02:00 – 2024-08-21T17:15:00+02:00

À travers une visite – conférence ludique et interactive, découvrez le quotidien du seigneur de Ranrouët. Du lever au coucher, vivez le déroulement d’une journée au château. Se lavait-on au Moyen Age ? Comment se divertissait le seigneur ? Que mangeait-on pendant un banquet ? Des réponses à découvrir à travers des petits jeux pour mieux connaître le Moyen Age et mettre fin aux idées reçues !

À partir de 7 ans.

