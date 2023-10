Chinese Man « We’ve Been Here Before » La Vapeur Dijon, 19 avril 2024, Dijon.

Chinese Man « We’ve Been Here Before » Vendredi 19 avril 2024, 20h30 La Vapeur De 5.5€ à 31€

Chinese Man (FR)

Collectif du sud de la France, le trio Chinese Man se produit de façon indépendante depuis ses débuts au sein du label Chinese Man Records. Formé en 2004, il puise ses influences dans le hip-hop avant tout, le trip-hop, mais aussi le dub, l’électro ou encore le reggae.

Avec seulement 2 albums à leur actif mais de nombreux autres projets collectifs ou en solo, les membres du groupe enchaînent dès 2009 les concerts en salles et festivals en France et à travers le monde. L’expérience Chinese Man se découvre en vinyle et se prolonge en live… Voir et vivre Chinese Man sur scène reste toujours une expérience unique et captivante qui invite les spectateurs au lâcher-prise. Le groupe revient en 2024 pour un 3ème album autour d’un live toujours plus immersif & explosif !

https://youtu.be/GaLGpkKRhCY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T23:59:00+02:00

© Eliott Verdier