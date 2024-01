LA YEGROS LA VAPEUR Dijon, jeudi 11 avril 2024.

Dix ans après son premier tube, Viene de Mi, La Yegros ne s’est pas reposée sur ses lauriers et a étanché, avec Magnetismo (2016) puis Suelta (2019), sa soif de cocktails composés de folklores argentins, de dub ou de funk, en plus d’ingrédients africains et moyen-orientaux, plantés d’ambiances tropicales et de paroles tantôt poétiques ouengagées. Dix ans au cours desquels elle a écumé les salles et festivals du monde, sans que son enthousiasme s’émousse. Elle aime ça, nous aussi ! En 2024, La Yegros reprend la route avec son talent, sa gouaille et son charisme, et présentera son nouvel album attendu pour mars 2024.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA VAPEUR 42 AVENUE DE STALINGRAD 21000 Dijon 21