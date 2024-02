La troupe en délire Drôles de couples Théâtre de Gray Gray, dimanche 7 avril 2024.

La Troupe en Délire de Rigny dans « DRÔLES DE COUPLES », comédie de Vincent DURANT se produira cette année en Avril 2024 à Rigny, Champlitte et Gray au Théâtre Municipal.

Venez rencontrer Damien et Carine, couple de quinqua qui n’a trouvé d’autres moyens pour pimenter leur vie amoureuse, que d’organiser une soirée échangiste à la maison. Enfin, une idée de Damien, car Carine n’est pas très emballée à l’idée. Et pour cause… Il faut commencer déjà par raconter un gros mensonge à la bonne pour s’en débarrasser. Et souvent un mensonge en entraine un autre…

Leur amour résistera t-il ? Que se passera t-il avec ces couples qui vont débarquer chez eux et qu’on a pas toujours envie de voir rester ?

Une comédie haute en couleurs. 7 EUR.

Début : 2024-04-07 14:30:00

fin : 2024-04-07

Théâtre de Gray 1 CHEMIN DES BOIGES

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté delphinelatroupeendelire@orange.fr

