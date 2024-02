La tournée des coups de coeur Bibliothèque Benoîte Groult Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 11h30 à 12h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Venez partager de manière informelle et conviviale vos coups de cœur d’hier, d’aujourd’hui et de toujours !

Un samedi par mois, autour d’un thé, d’un café ou d’un jus

de fruit, venez avec vos coups de cœur et partagez vos lectures et vos découvertes à la bibliothèque. Romans, essais, BD, livres

audios, mangas, polars, SF… tout est possible.

Pour

écouter ou partager, vous êtes les bienvenu·e·s, dans la limite de 15

participant·e·s.

A noter : La séance de février accueillera Le club de lecture de l’ambassade du Brésil. Christine Ferniot animera le débat autour du livre « Celles qu’on tue » de Patricia Melo.

Pour l’occasion, le nombre de place sera limité et nécessitera une réservation préalable.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

D.R.