La tornade verte La boîte à rire Perpignan Perpignan, jeudi 23 mai 2024.

La tornade verte Jérémy, dragueur invétéré, a connu Ursula sur internet. Ce soir c’est le grand soir, elle a accepté son invitation et il espère bien conclure ! 23 – 26 mai La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T21:00:00+02:00 – 2024-05-23T22:10:00+02:00

Fin : 2024-05-26T17:30:00+02:00 – 2024-05-26T18:40:00+02:00

Seulement voilà, Ursula viendra avec une amie, il lui faut donc trouver un quatrième larron et faute de mieux, se sera Raoul, son voisin de palier, un vieux garçon ringard et pas très futfut ! Ursula est en retard … mais pas son amie ! L’arrivée de Verveine, une extrémiste écolo, végan va révolutionner la soirée des deux garçons ! Résisteront-ils au passage de la tornade verte ?

La comédie culte de Françoise Royès avec Françoise Royès, Philippe Nadal et Yunik sera à l’affiche à La Boite à Rire avant de partir pour Le Festival d’Avignon

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0660274036 http://laboitearire.net https://www.facebook.com/laboitearireperpignan/ [{« type »: « phone », « value »: « 0660274036 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643112447 »}, {« type »: « link », « value »: « https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/z8501e3f28279x28279b8621_fr-.aspx »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/258719/evt.htm »}] Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

café théâtre Comédie