La tête et les jambes Rives-en-Seine, dimanche 25 août 2024.

La tête et les jambes Rives-en-Seine Seine-Maritime

C’est un Rendez-vous du Parc sportif que Julien Chesnel, chargé de mission bois et forêt au Parc, vous propose. Les joggeurs du dimanche matin, qui apprécient s’oxygéner les poumons en forêt sont les premiers concernés ! En effet, l’objectif est d’informer et d’expliquer le travail mis en œuvre par les gestionnaires forestiers, tout en courant ! Le départ est prévu depuis Caudebec-en-Caux, le parcours fera une boucle d’une dizaine de kilomètres autour de Rives-en-Seine, à travers les deux versants de la forêt du Trait Maulévrier. Au fil du parcours, en courant et lors de points d’arrêts, Julien Chesnel échangera avec les coureurs sur différents sujets ayant trait à la gestion forestière le travail du Parc avec ses partenaires, la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux, leur inquiétude quant à l’avenir des forêts face aux enjeux du changement climatique, etc.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux joggeurs réguliers, capables de courir une dizaine de kilomètres, tout en discutant.

Organisateur Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animateur Julien Chesnel, chargé de mission forêt et filières bois du Parc.

Modalités inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir

des vêtements adaptés à la météo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 10:00:00

fin : 2024-08-25 12:00:00

Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

L’événement La tête et les jambes Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine