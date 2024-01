Skyline, par Izo Fitzroy Théâtre Cravey La Teste-de-Buch, samedi 25 mai 2024.

Skyline, par Izo Fitzroy

Izo fitzroy est une artiste anglaise, pianiste, chanteuse et leader d’un groupe de gospel.

Elle sort son premier album en février 2017 Skyline. C’est un mélange de gospel, de funk, des accents de blues et un lyrisme propre à la personnalité d’Izo. Elle est l’une des voix les plus reconnaissables de la modern soul.

Son album How The Mighty Fall s’appuie sur la veine soul de ses débuts. Il a été enregistré entre Paris, Londres et Sheffield.

Izo a connu quelques déboires en perdant momentanément l’usage de sa voix et a dû être opérée des cordes vocales fin 2018.

Le bon côté de l’expérience a été qu’après la rééducation, Izo a gagné une nouvelle octave ! Cette nouvelle donne a influencé l’écriture des titres de l’album et lui a permis de retravailler ses compositions en y apportant des subtilités vocales qu’elle n’aurait pu se permettre avant l’opération.

