Roméo et Juliette, par la Cie François Mauduit Théâtre Cravey La Teste-de-Buch, vendredi 17 mai 2024.

Roméo et Juliette, par la Cie François Mauduit Théâtre Cravey La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

Avec Roméo et Juliette il est question d’amour, de trahison, de mensonges, de passion, de vie, de pleurs, de joies et de frissons.

La méfiance, la crainte, la haine de celui qui n’est pas comme nous , qui n’appartient pas à notre clan , ceux que la société sépare et stigmatise, sont des thèmes très contemporains. Dans l’œuvre de Shakespeare le dialogue semble impossible entre les Montaigu et les Capulets. Ces personnes se détestent. Mais savent-elles réellement pourquoi ?

Originaire de Caen, François Mauduit intègre le Conservatoire National de Paris puis l’école de danse de l’Opéra de Paris avant d’être engagé à l’Opéra de Florence en 2002 et au Ballet de l’opéra de Bordeaux en 2003. Il rejoint ensuite le Béjart Ballet Lausanne, où il dansera des rôles de solistes, et interprète les ballets phares de Maurice Béjart…

Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine billetterie@latestedebuch.fr



