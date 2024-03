La Terrasse du Jurançon #3 Pau, samedi 27 avril 2024.

La Terrasse du Jurançon #3 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pour la troisième édition, la Terrasse du Jurançon déménage. Rendez-vous samedi 27 avril, de 12h à 23h à la Place Royale. Le collectif des vignerons indépendants du Jurançon vous reçoivent au cœur du centre-ville palois pour vous faire découvrir (ou redécouvrir) l’or du Béarn ! Vous pourrez déambuler dans un décor de carte postale face aux Pyrénées et partager un moment de convivialité autour d’un verre de Jurançon.

• AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE FESTIVE •

Ouverture 12h

Dégustations et échanges privilégiés avec les vignerons

Restauration sur place et bouteilles à partager

DJ set par Durango La Nuit

Deux formules s’offriront à vous :

Pass dégustation (sur place ou sur réservation)

Vente au verre et à la bouteille (sur place)

Après le soleil de notre édition #1, la pluie de notre édition 2#, on fait appel aux dieux du soleil pour en avoir à nouveau pour l’édition #3 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 12:00:00

fin : 2024-04-27 23:00:00

Place Royale

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

