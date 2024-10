La société écologique dans ses territoires Témoignages de pionniers de l’écologie Table ronde Campus des Transitions Caen Calvados

La société écologique dans ses territoires Témoignages de pionniers de l’écologie Table ronde Campus des Transitions Caen, mardi 15 octobre 2024.

La société écologique dans ses territoires Témoignages de pionniers de l’écologie Table ronde

Campus des Transitions 10 Rue Pasteur Caen Calvados

Invités Boris Bailleul (Pahá, Calvados), Sébastien Guinard (Regards de Mômes, Ille-et-Vilaine), Michel Renaudet (Maire-adjoint, Les Synergies, Muttersholtz, Bas-Rhin).

Rencontre animée par Patrick Scheyder, pianiste et créateur de spectacle et Nicolas Escach, géographe, cofondateurs du mouvement de l’Écologie culturelle.

Des responsables d’écolieux ou de tiers-lieux labellisés maisons de l’écologie culturelle confrontent, au cours d’une grande soirée, leurs méthodes et outils pour initier de nouveaux imaginaires et accélérer les transformations sur leur territoire en plaçant au cœur de leur démarche le renforcement du lien social et la convivialité.

Début : 2024-10-15 18:00:00

fin : 2024-10-15 20:00:00

Caen 14000 Calvados Normandie campus.caen@sciencespo-rennes.fr

