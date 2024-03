La Sieste Punk Rue des Chapelains La Charité-sur-Loire, dimanche 12 mai 2024.

La Sieste Punk Rue des Chapelains La Charité-sur-Loire Nièvre

Entraînement collectif à l’art délicat de la sieste ! Soyons rebelles ! Siestons !

Le TéATr’éPROUVèTe et le Mouvement International pour le Ralentissement du Temps vous proposent une Sieste Punk agrémentée de plaisirs littéraires et musicaux. Face à l’accelération ambiante équipez vous de vos plus beaux accessoires de sieste (coussins, transats, …) et laissez vous bercer. 0 0 EUR.

Début : 2024-05-12

fin : 2024-05-12

Rue des Chapelains Parc Adam

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

