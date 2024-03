La semaine de la MJC MJC Jean-Paul Robin Naintré, mardi 2 avril 2024.

La semaine de la MJC Découvrez nos activités et participez aux animations ! 3 – 9 avril MJC Jean-Paul Robin Sur inscription

Du mercredi 3 au mardi 9 avril, venez essayer les activités proposées par la MJC et participez aux animations !

Avec notamment :

– samedi 6 avril à 10h à Léo Lagrange : matinée découverte du tennis de table

– dimanche 7 avril à 14h salle du Riveau : concours de belote

– mardi 9 avril à 18h30 à la MJC : animation de la chorale

Tout le programme sur www.mjcnaintre.fr !

Contactez-nous pour toute question au 07 82 30 60 13

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr http://www.mjcnaintre.fr

