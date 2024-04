La semaine cirque à La Bougeotte Ganges, mardi 9 avril 2024.

La semaine cirque à La Bougeotte Ganges Hérault

Semaine de découverte des arts du cirque. Ateliers pour enfants du mardi au vendredi à prix libre. Deux spectacles de la compagnie Lunatum le mardi 9 avril à 18h 30 et le vendredi 12 avril à 20h. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.

Ateliers cirque animés par Bart, association Toutentoi. Du mardi 9 au vendredi 12 avril. De 10h à 12h: 3-6 ans et de 14h à 16h: 6-12ans. Restitution des ateliers le vendredi 12 avril à 18h30. Prix libre, sans inscription.

Deux soirées spectacles de la compagnie Lunatum:

– Mardi 9 avril à 18h30: « Je te tiens » porté acrobatique

– Vendredi 12 avril à 20h: « Et si ça foire ? » spectacle circulaire .

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-12

12, place Fabre d’Olivet

La Bougeotte

Ganges 34190 Hérault Occitanie la_bougeotte@orange.fr

